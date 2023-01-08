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    Ирвинг Лосано - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Ирвинг
    Фамилия Лосано
    Команда Наполи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 июля 1995 (27 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 28,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 71' Наполи 0:1 Лацио Италия. Серия А, 25 тур
    25.02.2023 1' - 70' Эмполи 0:2 Наполи Италия. Серия А, 24 тур
    63'
    21.02.2023 1' - 80' Айнтрахт 0:2 Наполи Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    40'
    17.02.2023 78' - 90' Сассуоло 0:2 Наполи Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 1' - 83' Наполи 3:0 Кремонезе Италия. Серия А, 22 тур
    05.02.2023 1' - 46' Специя 0:3 Наполи Италия. Серия А, 21 тур
    19'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Наполи 24 3 3 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 1' -71' Наполи (Неаполь) 0:1 Лацио (Рим)
    25.02.2023 1' -70' Эмполи (Эмполи) 0:2 Наполи (Неаполь)
    63'
    17.02.2023 78' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Наполи (Неаполь)
    12.02.2023 1' -83' Наполи (Неаполь) 3:0 Кремонезе (Кремона)
    05.02.2023 1' -46' Специя (Ла Специя) 0:3 Наполи (Неаполь)
    19'
    29.01.2023 1' -76' Наполи (Неаполь) 2:1 Рома (Рим)
    21.01.2023 1' -85' Салернитана (Салернитана) 0:2 Наполи (Неаполь)
    13.01.2023 89' -90' Наполи (Неаполь) 5:1 Ювентус (Турин)
    08.01.2023 62' -90' Сампдория (Генуя) 0:2 Наполи (Неаполь)
    04.01.2023 65' -90' Интер (Милан) 1:0 Наполи (Неаполь)
    12.11.2022 1' -60' Наполи (Неаполь) 3:2 Удинезе (Удине)
    31'
    08.11.2022 64' -90' Наполи (Неаполь) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    69' 88'
    05.11.2022 1' -64' Аталанта (Бергамо) 1:2 Наполи (Неаполь)
    29.10.2022 1' -90' Наполи (Неаполь) 4:0 Сассуоло (Сассуоло)
    23.10.2022 1' -75' Рома (Рим) 0:1 Наполи (Неаполь)
    45'
    16.10.2022 46' -90' Наполи (Неаполь) 3:2 Болонья (Болонья)
    49'
    09.10.2022 73' -90' Кремонезе (Кремона) 1:4 Наполи (Неаполь)
    90'
    01.10.2022 68' -90' Наполи (Неаполь) 3:1 Торино (Турин)
    18.09.2022 Был в запасе Милан (Милан) 1:2 Наполи (Неаполь)
    10.09.2022 57' -90' Наполи (Неаполь) 1:0 Специя (Ла Специя)
    03.09.2022 1' -45' Лацио (Рим) 1:2 Наполи (Неаполь)
    31.08.2022 71' -90' Наполи (Неаполь) 1:1 Лечче (Лечче)
    28.08.2022 1' -71' Фиорентина (Флоренция) 0:0 Наполи (Неаполь)
    21.08.2022 1' -78' Наполи (Неаполь) 4:0 Монца (Монца)
    15.08.2022 1' -75' Верона (Верона) 2:5 Наполи (Неаполь)
    37'
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