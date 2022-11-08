Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Йерри Мина - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Йерри
    Фамилия Мина
    Команда Эвертон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 сентября 1994 (28 лет)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 18,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.03.2023 Был в запасе Арсенал 4:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 7 тур
    25.02.2023 Был в запасе Эвертон 0:2 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 Был в запасе Эвертон 1:0 Лидс Англия. Премьер-лига, 24 тур
    13.02.2023 Был в запасе Ливерпуль 2:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    04.02.2023 Был в запасе Эвертон 1:0 Арсенал Англия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эвертон 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2022 1' -90' Борнмут (Борнмут) 4:1 Эвертон (Ливерпуль)
    84'
    • Читайте нас: 
    11