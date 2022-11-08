Йерри Мина - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Йерри
|Фамилия
|Мина
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Йерри
|Фамилия
|Мина
|Команда
|Эвертон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.03.2023
|Был в запасе
|Арсенал
|4:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Эвертон
|0:2
|Астон Вилла
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Эвертон
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|13.02.2023
|Был в запасе
|Ливерпуль
|2:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|04.02.2023
|Был в запасе
|Эвертон
|1:0
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|1' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|4:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|84'