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    Джош Викерс - статистика

    #31 | Вратарь
    Имя Джош
    Фамилия Викерс
    Команда Ротерхэм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 1 декабря 1995 (27 лет)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Ротерхэм 3:1 Куинз Парк Рейнджерс Англия. Чемпионшип, 35 тур
    27.02.2023 Был в запасе Суонси 1:1 Ротерхэм Англия. Чемпионшип, 34 тур
    21.02.2023 Был в запасе Ротерхэм 2:1 Сандерленд Англия. Чемпионшип, 29 тур
    18.02.2023 Был в запасе Ротерхэм 0:2 Ковентри Англия. Чемпионшип, 33 тур
    14.02.2023 Был в запасе Рединг 2:1 Ротерхэм Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 Был в запасе Блэкпул 0:0 Ротерхэм Англия. Чемпионшип, 31 тур
    04.02.2023 Был в запасе Ротерхэм 0:0 Шеффилд Юнайтед Англия. Чемпионшип, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротерхэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 0:1 Моркамб (Моркамб)
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