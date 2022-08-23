Джош Викерс - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Викерс
|Команда
|Ротерхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 декабря 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Викерс
|Команда
|Ротерхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 декабря 1995 (27 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Ротерхэм
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|27.02.2023
|Был в запасе
|Суонси
|1:1
|Ротерхэм
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|21.02.2023
|Был в запасе
|Ротерхэм
|2:1
|Сандерленд
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Ротерхэм
|0:2
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|14.02.2023
|Был в запасе
|Рединг
|2:1
|Ротерхэм
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Блэкпул
|0:0
|Ротерхэм
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|04.02.2023
|Был в запасе
|Ротерхэм
|0:0
|Шеффилд Юнайтед
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротерхэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:1
|Моркамб (Моркамб)