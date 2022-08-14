Курро Санчес - статистика
#16 | Нападающий
|Имя
|Курро
|Фамилия
|Санчес
|Команда
|Бургос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 1996 (27 лет)
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Курро
|Фамилия
|Санчес
|Команда
|Бургос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 1996 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альмерия
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2022
|82' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|22.08.2022
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Альмерия (Альмерия)
|14.08.2022
|57' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|67'