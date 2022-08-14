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    Курро Санчес - статистика

    #16 | Нападающий
    Имя Курро
    Фамилия Санчес
    Команда Бургос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 января 1996 (27 лет)
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Альмерия 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.08.2022 82' -90' Альмерия (Альмерия) 2:1 Севилья (Севилья)
    22.08.2022 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:1 Альмерия (Альмерия)
    14.08.2022 57' -90' Альмерия (Альмерия) 1:2 Реал (Мадрид)
    67'
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