Был в запасе

Был в запасе

Был в запасе

Был в запасе

Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Италия. Серия В 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Кубок 2017/2018