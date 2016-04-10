Богдан Жбанов - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Богдан
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Жбанов
|Команда
|Сочи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|179
|Вес
|68
|Имя
|Богдан
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Жбанов
|Команда
|Сочи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|179
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|87' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|ЦРФСО (Смоленск)