Оскар Трелкелд - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Оскар
|Фамилия
|Трелкелд
|Команда
|Плимут Аргайл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Болтон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Оскар
|Фамилия
|Трелкелд
|Команда
|Плимут Аргайл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Болтон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|23.04.2016
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|2:1
|Болтон (Болтон)
|19.04.2016
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:0
|Чарльтон (Чарльтон)