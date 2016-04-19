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    Оскар Трелкелд - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Оскар
    Фамилия Трелкелд
    Команда Плимут Аргайл
    Состав Основной
    Родной город Болтон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 декабря 1994 (28 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болтон 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2016 1' -90' Фулхэм (Лондон) 1:0 Болтон (Болтон)
    23.04.2016 1' -90' Кардифф (Кардифф) 2:1 Болтон (Болтон)
    19.04.2016 1' -90' Болтон (Болтон) 0:0 Чарльтон (Чарльтон)
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