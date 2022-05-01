Стюарт Финдлей - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Стюарт
|Фамилия
|Финдлей
|Команда
|Оксфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Стюарт
|Фамилия
|Финдлей
|Команда
|Оксфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Филадельфия Юнион
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.07.2022
|1' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|2:1
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|04.07.2022
|1' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|0:0
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|27.06.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|2:1
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:1
|Цинциннати (Цинциннати)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|1:1
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|23.05.2022
|Был в запасе
|Портленд (Портленд)
|0:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|19.05.2022
|1' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|0:0
|Интер (Майами)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:1
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:1
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:1
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|2:1
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:0
|Коламбус (Коламбус)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|2:0
|Шарлотт (Шарлотт)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|1:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)