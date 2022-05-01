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    Стюарт Финдлей - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Стюарт
    Фамилия Финдлей
    Команда Оксфорд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 сентября 1995 (27 лет)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Филадельфия Юнион 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.07.2022 1' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 2:1 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    04.07.2022 1' -90' Коламбус (Коламбус) 0:0 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    27.06.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 2:1 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    19.06.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:1 Цинциннати (Цинциннати)
    29.05.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 1:1 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    23.05.2022 Был в запасе Портленд (Портленд) 0:2 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    19.05.2022 1' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 0:0 Интер (Майами)
    15.05.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    08.05.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:2 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    01.05.2022 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 1:1 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    23.04.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:1 Монреаль Импакт (Монреаль)
    17.04.2022 Был в запасе Торонто (Торонто) 2:1 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    10.04.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:0 Коламбус (Коламбус)
    03.04.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 2:0 Шарлотт (Шарлотт)
    06.03.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 1:2 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
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