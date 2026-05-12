Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Лайам Полворт - статистика

Килмарнок
12 октября 1994 (31), Инвернесс
#31 | Полузащитник
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Килмарнок
28
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 37 тур
Килмарнок
3 : 1
12.05.2026
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 36 тур
Сент-Миррен
0 : 3
09.05.2026
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 35 тур
Килмарнок
3 : 0
02.05.2026
Данди Юнайтед
63' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Килмарнок
2 : 2
11.04.2026
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Хиберниан
3 : 0
04.04.2026
Килмарнок
1' - 62'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Килмарнок
2 : 0
21.03.2026
Ливингстон
1' - 67'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Килмарнок
1 : 0
14.03.2026
Хартс
1' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Фалкирк
5 : 1
28.02.2026
Килмарнок
58' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
21.02.2026
Килмарнок
79' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Килмарнок
2 : 3
15.02.2026
Селтик
79' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Килмарнок
4 : 3
11.02.2026
Сент-Миррен
1' - 84'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Рейнджерс
5 : 1
04.02.2026
Килмарнок
1' - 60'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Килмарнок
3 : 0
31.01.2026
Абердин
1' - 79'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Мазервелл
4 : 0
24.01.2026
Килмарнок
1' - 46'
13'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Ливингстон
1 : 1
10.01.2026
Килмарнок
68' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Килмарнок
1 : 3
03.01.2026
Хиберниан
1' - 85'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Данди
2 : 1
30.12.2025
Килмарнок
73' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Сент-Миррен
0 : 0
27.12.2025
Килмарнок
80' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Килмарнок
0 : 1
20.12.2025
Фалкирк
1' - 64'
61'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Абердин
2 : 1
14.12.2025
Килмарнок
1' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Килмарнок
0 : 3
06.12.2025
Рейнджерс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хартс
1 : 1
03.12.2025
Килмарнок
81' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
1 : 1
29.11.2025
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Килмарнок
1 : 3
22.11.2025
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Селтик
4 : 0
09.11.2025
Килмарнок
79' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Фалкирк
3 : 1
01.11.2025
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Килмарнок
0 : 1
29.10.2025
Абердин
1' - 63'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Рейнджерс
3 : 1
26.10.2025
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Килмарнок
0 : 3
18.10.2025
Хартс
1' - 59'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Килмарнок
2 : 0
04.10.2025
Сент-Миррен
1' - 65'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Данди Юнайтед
0 : 2
27.09.2025
Килмарнок
1' - 84'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Килмарнок
1 : 2
14.09.2025
Селтик
1' - 71'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Мазервелл
2 : 2
30.08.2025
Килмарнок
1' - 70'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Килмарнок
0 : 0
23.08.2025
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Хиберниан
2 : 2
10.08.2025
Килмарнок
1' - 90'
45'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Сафонов рассказал о секретном сообщении Батракову
20:09
Вагнер Лав напомнил Газзаеву о несбритых усах
20:08
2
Бывший тренер «Зенита» похвалил «Спартак» за отказ от Дзюбы
19:51
2
Два клуба Серии A заинтересовались нападающим «Реала»
19:42
Мостовой отказался возглавить «Ростов»: «Для «Спартака» всегда открыт!»
19:32
4
Вагнер Лав раскрыл, забивал ли он пьяным два гола «Ростову»
19:20
1
Стало известно, где будут транслировать ближайшие матчи сборной России
18:58
4
ФотоОпределен лучший игрок «Спартака» в сентябре
18:37
4
Заявление «Манчестер Сити» после признания клуба виновным в финансовых нарушениях
18:08
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+