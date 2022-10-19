Джексон Ирвин - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Джексон
|Фамилия
|Ирвин
|Команда
|Санкт-Паули
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мельбурн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Джексон
|Фамилия
|Ирвин
|Команда
|Санкт-Паули
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мельбурн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Санкт-Паули
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|1' -123'
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:1
|Санкт-Паули (Гамбург)
|103'