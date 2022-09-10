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    Ола Эйна - статистика

    #34 | Защитник
    Имя Ола
    Фамилия Эйна
    Команда Торино
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 октября 1996 (26 лет)
    Рост 175
    Вес 65
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.02.2023 1' - 67' Торино 2:2 Кремонезе Италия. Серия А, 23 тур
    66'
    10.02.2023 Был в запасе Милан 1:0 Торино Италия. Серия А, 22 тур
    05.02.2023 1' - 90' Торино 1:0 Удинезе Италия. Серия А, 21 тур
    49' 87'
    Статистика по турнирам
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