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Статистика по турнирам

Англия. Кубок лиги 2026/2027 Англия. Премьер-лига 2026/2027 Англия. Премьер-лига 2025/2026 Лига Европы 2025/2026 Англия. Кубок 2024/2025 Англия. Премьер-лига 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Англия. Премьер-лига 2023/2024 Кубок африканских наций 2023 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Кубок африканских наций 2021 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Кубок лиги 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Кубок африканских наций 2019 Лига Европы 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Чемпионшип 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017