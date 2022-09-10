Ола Эйна - статистика
#34 | Защитник
|Имя
|Ола
|Фамилия
|Эйна
|Команда
|Торино
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Вес
|65
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Ола
|Фамилия
|Эйна
|Команда
|Торино
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Вес
|65
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.02.2023
|1' - 67'
|Торино
|2:2
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 23 тур
|66'
|10.02.2023
|Был в запасе
|Милан
|1:0
|Торино
|Италия. Серия А, 22 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Торино
|1:0
|Удинезе
|Италия. Серия А, 21 тур
|49' 87'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|13
|1
|1
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.02.2023
|1' -67'
|Торино (Турин)
|2:2
|Кремонезе (Кремона)
|66'
|10.02.2023
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|05.02.2023
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|49' 87'
|28.01.2023
|85' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Торино (Турин)
|23.10.2022
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Торино (Турин)
|14' 68'
|15.10.2022
|1' -79'
|Торино (Турин)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|09.10.2022
|1' -74'
|Торино (Турин)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|01.10.2022
|74' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:1
|Торино (Турин)
|17.09.2022
|58' -90'
|Торино (Турин)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|05.09.2022
|81' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|01.09.2022
|1' -46'
|Аталанта (Бергамо)
|3:1
|Торино (Турин)
|19'
|27.08.2022
|1' -56'
|Кремонезе (Кремона)
|1:2
|Торино (Турин)
|54'
|20.08.2022
|1' -90'
|Торино (Турин)
|0:0
|Лацио (Рим)
|13.08.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|1:2
|Торино (Турин)