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Ноттингем Форест
Ола Эйна
Статистика
€ 18 млн
Ола Эйна - статистика
Ноттингем Форест
8 октября 1996 (29), Лондон
#34 | Защитник
175 см | 65 кг
Нигерия | Англия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
19.09.2026
Ковентри
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Астон Вилла
1 : 2
12.09.2026
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
05.09.2026
Тоттенхэм
1' - 59'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ливерпуль
2 : 2
29.08.2026
Ноттингем Форест
1' - 86'
50'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноттингем Форест
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Ноттингем Форест
0 : 2
25.08.2026
Лидс
1' - 61'
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