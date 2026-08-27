Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Петр Володкин - статистика

2DROTS
4 марта 1999 (27), Москва
#10 | Полузащитник
172 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Кубок, 1/8 финала
2DROTS
0 : 3
27.08.2026
Муром
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Текстильщик
3
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Калуга
1 : 0
15.06.2025
Текстильщик
30' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Текстильщик
0 : 0
07.06.2025
Динамо Вл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
25.05.2025
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Форте
1 : 2
10.05.2025
Текстильщик
55' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Текстильщик
2 : 0
03.05.2025
Иртыш
83' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Динамо-2
1 : 2
26.04.2025
Текстильщик
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Текстильщик
3 : 0
16.04.2025
Авангард
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Текстильщик
1 : 0
05.04.2025
Динамо Киров
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Текстильщик
5 : 0
22.03.2025
Форте
74' - 83'
83'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Текстильщик
3 : 0
08.03.2025
Динамо-2
89' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Текстильщик
1 : 1
01.03.2025
Калуга
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Сафонов рассказал о секретном сообщении Батракову
20:09
Вагнер Лав напомнил Газзаеву о несбритых усах
20:08
1
Бывший тренер «Зенита» похвалил «Спартак» за отказ от Дзюбы
19:51
Два клуба Серии A заинтересовались нападающим «Реала»
19:42
Мостовой отказался возглавить «Ростов»: «Для «Спартака» всегда открыт!»
19:32
3
Вагнер Лав раскрыл, забивал ли он пьяным два гола «Ростову»
19:20
Стало известно, где будут транслировать ближайшие матчи сборной России
18:58
3
ФотоОпределен лучший игрок «Спартака» в сентябре
18:37
4
Заявление «Манчестер Сити» после признания клуба виновным в финансовых нарушениях
18:08
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+