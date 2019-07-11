Грэм Камминс - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Грэм
|Фамилия
|Камминс
|Команда
|Сент-Джонстон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Корк
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 декабря 1987 (35 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Грэм
|Фамилия
|Камминс
|Команда
|Сент-Джонстон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Корк
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 декабря 1987 (35 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шэмрок Роверс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.07.2019
|Был в запасе
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|2:1
|Аполлон (Лимассол)
|18.07.2019
|1' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|2:1
|Бранн (Берген)
|11.07.2019
|Был в запасе
|Бранн (Берген)
|2:2
|Шэмрок Роверс (Дублин)