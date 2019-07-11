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    Грэм Камминс - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Грэм
    Фамилия Камминс
    Команда Сент-Джонстон
    Состав Основной
    Родной город Корк
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 декабря 1987 (35 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шэмрок Роверс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.07.2019 Был в запасе Шэмрок Роверс (Дублин) 2:1 Аполлон (Лимассол)
    18.07.2019 1' -90' Шэмрок Роверс (Дублин) 2:1 Бранн (Берген)
    11.07.2019 Был в запасе Бранн (Берген) 2:2 Шэмрок Роверс (Дублин)
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