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    Зандер Кларк - статистика

    #12 | Вратарь
    Имя Зандер
    Фамилия Кларк
    Команда Сент-Джонстон
    Состав Основной
    Родной город Глазго
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 26 июня 1992 (30 лет)
    Рост 191
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Хартс 3:0 Сент-Джонстон Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хартс 11 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Хартс (Эдинбург) 3:0 Сент-Джонстон (Перт)
    19.02.2023 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 2:0 Хартс (Эдинбург)
    04.02.2023 1' -90' Хартс (Эдинбург) 3:1 Данди Юнайтед (Данди)
    01.02.2023 1' -90' Хартс (Эдинбург) 0:3 Рейнджерс (Глазго)
    29.01.2023 1' -90' Ливингстон (Ливингстон) 0:0 Хартс (Эдинбург)
    18.01.2023 1' -90' Хартс (Эдинбург) 5:0 Абердин (Абердин)
    13.01.2023 1' -90' Хартс (Эдинбург) 1:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    07.01.2023 1' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 1:1 Хартс (Эдинбург)
    02.01.2023 1' -90' Хартс (Эдинбург) 3:0 Хиберниан (Эдинбург)
    28.12.2022 1' -90' Сент-Джонстон (Перт) 2:3 Хартс (Эдинбург)
    24.12.2022 76' -90' Данди Юнайтед (Данди) 2:2 Хартс (Эдинбург)
    17.12.2022 Был в запасе Хартс (Эдинбург) 3:1 Килмарнок (Килмарнок)
    09.11.2022 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 1:0 Хартс (Эдинбург)
    06.11.2022 Был в запасе Хартс (Эдинбург) 3:2 Мазервелл (Мазервелл)
    30.10.2022 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 1:2 Хартс (Эдинбург)
    22.10.2022 Был в запасе Хартс (Эдинбург) 3:4 Селтик (Глазго)
    09.10.2022 Был в запасе Килмарнок (Килмарнок) 2:2 Хартс (Эдинбург)
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