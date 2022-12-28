Зандер Кларк - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Зандер
|Фамилия
|Кларк
|Команда
|Сент-Джонстон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Зандер
|Фамилия
|Кларк
|Команда
|Сент-Джонстон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Хартс
|3:0
|Сент-Джонстон
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хартс
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|3:0
|Сент-Джонстон (Перт)
|19.02.2023
|1' -90'
|Мазервелл (Мазервелл)
|2:0
|Хартс (Эдинбург)
|04.02.2023
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|3:1
|Данди Юнайтед (Данди)
|01.02.2023
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|0:3
|Рейнджерс (Глазго)
|29.01.2023
|1' -90'
|Ливингстон (Ливингстон)
|0:0
|Хартс (Эдинбург)
|18.01.2023
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|5:0
|Абердин (Абердин)
|13.01.2023
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|1:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|07.01.2023
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:1
|Хартс (Эдинбург)
|02.01.2023
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|3:0
|Хиберниан (Эдинбург)
|28.12.2022
|1' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|2:3
|Хартс (Эдинбург)
|24.12.2022
|76' -90'
|Данди Юнайтед (Данди)
|2:2
|Хартс (Эдинбург)
|17.12.2022
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|3:1
|Килмарнок (Килмарнок)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|1:0
|Хартс (Эдинбург)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|3:2
|Мазервелл (Мазервелл)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:2
|Хартс (Эдинбург)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|3:4
|Селтик (Глазго)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Килмарнок (Килмарнок)
|2:2
|Хартс (Эдинбург)