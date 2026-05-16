Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Сэм Николсон - статистика

Мазервелл
20 января 1995 (31), Эдинбург
#19 | Нападающий
175 см
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мазервелл
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 38 тур
Хиберниан
0 : 1
16.05.2026
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 37 тур
Мазервелл
2 : 3
13.05.2026
Селтик
81' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 36 тур
Мазервелл
1 : 1
09.05.2026
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 35 тур
Фалкирк
1 : 0
02.05.2026
Мазервелл
77' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 34 тур
Рейнджерс
2 : 3
26.04.2026
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Хартс
3 : 1
11.04.2026
Мазервелл
89' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Мазервелл
2 : 3
04.04.2026
Фалкирк
63' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Мазервелл
0 : 0
21.03.2026
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Селтик
3 : 1
14.03.2026
Мазервелл
83' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Данди
2 : 1
07.03.2026
Мазервелл
85' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Мазервелл
2 : 0
28.02.2026
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Сент-Миррен
0 : 5
21.02.2026
Мазервелл
77' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Мазервелл
2 : 0
15.02.2026
Абердин
81' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Мазервелл
1 : 1
11.02.2026
Рейнджерс
87' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Ливингстон
0 : 2
31.01.2026
Мазервелл
65' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Мостовой отказался возглавить «Ростов»: «Для «Спартака» всегда открыт!»
19:32
1
Вагнер Лав раскрыл, забивал ли он пьяным два гола «Ростову»
19:20
Стало известно, где будут транслировать ближайшие матчи сборной России
18:58
2
ФотоОпределен лучший игрок «Спартака» в сентябре
18:37
3
Заявление «Манчестер Сити» после признания клуба виновным в финансовых нарушениях
18:08
4
«Сити» признали виновным в нарушении финансовых правил АПЛ
17:35
1
Альба может вернуться в «Ростов»
17:22
6
Тренер «Зенита» заявил о влиянии судейства на поражение от ЦСКА
17:09
12
ФотоЭкс-игрок РПЛ, задержанный за наркотики, остался без клуба
16:58
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+