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Джонни Хайес
Статистика
Джонни Хайес - статистика
Завершил карьеру
9 июля 1987 (39), Дублин
#17 | Полузащитник
173 см
Ирландия
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Шотландия. Премьер-лига 2023/2024
Шотландия. Премьер-лига 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Шотландия. Премьер-лига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Шотландия. Премьер-лига 2018/2019
Лига чемпионов 2017/2018
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Абердин
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Абердин
1 : 3
31.08.2023
Хэкен
88' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Хэкен
2 : 2
24.08.2023
Абердин
Был в запасе
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