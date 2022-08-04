Даниэль Хользер - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Хользер
|Команда
|Фастав
|Состав
|Основной
|Родной город
|Острава
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Хользер
|Команда
|Фастав
|Состав
|Основной
|Родной город
|Острава
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Словацко
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -64'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:1
|Фенербахче (Стамбул)
|04.08.2022
|1' -63'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:0
|Словацко (Угерске-Градиште)