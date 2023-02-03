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    Артем Мещанинов - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Артем
    Фамилия Мещанинов
    Команда Сочи
    Состав Основной
    Родной город Колпино
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 750
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2023 1' - 69' Спартак 2:0 Сочи Зимний кубок РПЛ, 3 тур
    06.02.2023 1' - 70' Сочи 3:0 Ростов Зимний кубок РПЛ, 2 тур
    03.02.2023 62' - 80' Краснодар 1:0 Сочи Зимний кубок РПЛ, 1 тур
    80'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 3 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2023 1' -69' Спартак (Москва) 2:0 Сочи (Сочи)
    06.02.2023 1' -70' Сочи (Сочи) 3:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    03.02.2023 62' -80' Краснодар (Краснодар) 1:0 Сочи (Сочи)
    80'
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