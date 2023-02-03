Артем Мещанинов - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Мещанинов
|Команда
|Сочи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Колпино
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Мещанинов
|Команда
|Сочи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Колпино
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2023
|1' - 69'
|Спартак
|2:0
|Сочи
|Зимний кубок РПЛ, 3 тур
|06.02.2023
|1' - 70'
|Сочи
|3:0
|Ростов
|Зимний кубок РПЛ, 2 тур
|03.02.2023
|62' - 80'
|Краснодар
|1:0
|Сочи
|Зимний кубок РПЛ, 1 тур
|80'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|3
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2023
|1' -69'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|06.02.2023
|1' -70'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|03.02.2023
|62' -80'
|Краснодар (Краснодар)
|1:0
|Сочи (Сочи)
|80'