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    Томаш Хоры - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Томаш
    Фамилия Хоры
    Команда Виктория
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 января 1995 (28 лет)
    Рост 199
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Виктория 1:1 Сигма Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    63'
    25.02.2023 1' - 90' Виктория 2:1 Слован Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    19.02.2023 1' - 90' Словацко 2:0 Виктория Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    12.02.2023 1' - 90' Виктория 2:1 Динамо Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    28'
    05.02.2023 1' - 90' Зброевка 1:3 Виктория Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
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