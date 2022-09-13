Томаш Хоры - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Томаш
|Фамилия
|Хоры
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 января 1995 (28 лет)
|Рост
|199
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Томаш
|Фамилия
|Хоры
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 января 1995 (28 лет)
|Рост
|199
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Виктория
|1:1
|Сигма
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|63'
|25.02.2023
|1' - 90'
|Виктория
|2:1
|Слован
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Словацко
|2:0
|Виктория
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Виктория
|2:1
|Динамо
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|28'
|05.02.2023
|1' - 90'
|Зброевка
|1:3
|Виктория
|Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виктория
|12
|4
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2022
|1' -79'
|Виктория (Пльзень)
|2:4
|Барселона (Барселона)
|51' 63'
|26.10.2022
|46' -90'
|Интер (Милан)
|4:0
|Виктория (Пльзень)
|12.10.2022
|1' -46'
|Виктория (Пльзень)
|2:4
|Бавария (Мюнхен)
|04.10.2022
|1' -58'
|Бавария (Мюнхен)
|5:0
|Виктория (Пльзень)
|29'
|13.09.2022
|1' -71'
|Виктория (Пльзень)
|0:2
|Интер (Милан)
|07.09.2022
|1' -66'
|Барселона (Барселона)
|5:1
|Виктория (Пльзень)
|56'
|23.08.2022
|1' -86'
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Карабах (Агдам)
|17.08.2022
|1' -71'
|Карабах (Агдам)
|0:0
|Виктория (Пльзень)
|09.08.2022
|1' -73'
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Шериф (Тирасполь)
|27' 10'
|02.08.2022
|1' -67'
|Шериф (Тирасполь)
|1:2
|Виктория (Пльзень)
|41'
|26.07.2022
|1' -63'
|Виктория (Пльзень)
|5:0
|ХИК (Хельсинки)
|20.07.2022
|1' -81'
|ХИК (Хельсинки)
|1:2
|Виктория (Пльзень)
|6'