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    Иржи Клима - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Иржи
    Фамилия Клима
    Команда Баник
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 января 1997 (26 лет)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Пардубице 1:1 Баник Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    26.02.2023 46' - 90' Баник 0:2 Градец-Кралове Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    18.02.2023 1' - 90' Зброевка 2:1 Баник Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    11.02.2023 1' - 90' Баник 1:2 Яблонец Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    04.02.2023 1' - 90' Теплице 0:5 Баник Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
    51' 63'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Баник 18 5 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе Пардубице (Пардубице) 1:1 Баник (Острава)
    26.02.2023 46' -90' Баник (Острава) 0:2 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    18.02.2023 1' -90' Зброевка (Брно) 2:1 Баник (Острава)
    11.02.2023 1' -90' Баник (Острава) 1:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    04.02.2023 1' -90' Теплице (Теплице) 0:5 Баник (Острава)
    51' 63'
    29.01.2023 1' -90' Фастав (Злин) 1:1 Баник (Острава)
    41'
    29.10.2022 80' -90' Баник (Острава) 3:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    22.10.2022 71' -90' Виктория (Пльзень) 3:1 Баник (Острава)
    16.10.2022 90' -90' Баник (Острава) 3:1 Словацко (Угерске-Градиште)
    09.10.2022 1' -90' Слован (Либерец) 0:0 Баник (Острава)
    01.10.2022 1' -90' Баник (Острава) 1:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    17.09.2022 1' -90' Спарта (Прага) 1:1 Баник (Острава)
    46'
    11.09.2022 1' -90' Баник (Острава) 3:0 Пардубице (Пардубице)
    04.09.2022 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 0:0 Баник (Острава)
    31.08.2022 1' -82' Баник (Острава) 1:2 Зброевка (Брно)
    27.08.2022 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:1 Баник (Острава)
    85'
    20.08.2022 1' -90' Баник (Острава) 1:2 Теплице (Теплице)
    37' 33'
    06.08.2022 1' -90' Богемианс 1905 (Прага) 3:3 Баник (Острава)
    49'
    30.07.2022 1' -90' Баник (Острава) 0:3 Сигма (Оломоуц)
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