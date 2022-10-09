Иржи Клима - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Иржи
|Фамилия
|Клима
|Команда
|Баник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 января 1997 (26 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Иржи
|Фамилия
|Клима
|Команда
|Баник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 января 1997 (26 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Пардубице
|1:1
|Баник
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|26.02.2023
|46' - 90'
|Баник
|0:2
|Градец-Кралове
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Зброевка
|2:1
|Баник
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Баник
|1:2
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Теплице
|0:5
|Баник
|Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
|51' 63'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Баник
|18
|5
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Пардубице (Пардубице)
|1:1
|Баник (Острава)
|26.02.2023
|46' -90'
|Баник (Острава)
|0:2
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|18.02.2023
|1' -90'
|Зброевка (Брно)
|2:1
|Баник (Острава)
|11.02.2023
|1' -90'
|Баник (Острава)
|1:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|04.02.2023
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:5
|Баник (Острава)
|51' 63'
|29.01.2023
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|1:1
|Баник (Острава)
|41'
|29.10.2022
|80' -90'
|Баник (Острава)
|3:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|22.10.2022
|71' -90'
|Виктория (Пльзень)
|3:1
|Баник (Острава)
|16.10.2022
|90' -90'
|Баник (Острава)
|3:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|09.10.2022
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|0:0
|Баник (Острава)
|01.10.2022
|1' -90'
|Баник (Острава)
|1:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|17.09.2022
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|1:1
|Баник (Острава)
|46'
|11.09.2022
|1' -90'
|Баник (Острава)
|3:0
|Пардубице (Пардубице)
|04.09.2022
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:0
|Баник (Острава)
|31.08.2022
|1' -82'
|Баник (Острава)
|1:2
|Зброевка (Брно)
|27.08.2022
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Баник (Острава)
|85'
|20.08.2022
|1' -90'
|Баник (Острава)
|1:2
|Теплице (Теплице)
|37' 33'
|06.08.2022
|1' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|3:3
|Баник (Острава)
|49'
|30.07.2022
|1' -90'
|Баник (Острава)
|0:3
|Сигма (Оломоуц)