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Чехия. Шанс Лига
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Богемианс 1905
Милан Гавел
Статистика
€ 300 тыс
Милан Гавел - статистика
Богемианс 1905
7 августа 1994 (32)
#24 | Защитник
Чехия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Пардубице
2 : 1
19.09.2026
Богемианс 1905
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Богемианс 1905
2 : 0
12.09.2026
Словацко
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
3 : 0
05.09.2026
Богемианс 1905
1' - 46'
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Лига наций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чехия. Синот Лига 2021/2022
Лига Европы 2019/2020
Чехия. Синот Лига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Богемианс 1905
7
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Пардубице
2 : 1
19.09.2026
Богемианс 1905
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Богемианс 1905
2 : 0
12.09.2026
Словацко
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
3 : 0
05.09.2026
Богемианс 1905
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Славия
2 : 2
22.08.2026
Богемианс 1905
1' - 85'
30'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Славия
2 : 2
22.08.2026
Богемианс 1905
1' - 85'
30'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Фастав
0 : 2
08.08.2026
Богемианс 1905
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Богемианс 1905
0 : 0
02.08.2026
Градец-Кралове
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Теплице
3 : 1
25.07.2026
Богемианс 1905
1' - 90'
67'
53'
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