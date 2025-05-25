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Чехия. Шанс Лига
Команды
Словацко
Томаш Фристак
Статистика
€ 10 тыс
Томаш Фристак - статистика
Словацко
18 августа 1987 (39)
#30 | Вратарь
193 см
Чехия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Словацко
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Млада Болеслав
2 : 2
25.05.2025
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Теплице
1 : 0
11.05.2025
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Словацко
1 : 0
26.04.2025
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Славия
2 : 0
19.04.2025
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Словацко
2 : 2
13.04.2025
Сигма
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Словацко
1 : 5
09.04.2025
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Виктория
2 : 0
06.04.2025
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Словацко
0 : 4
30.03.2025
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Теплице
1 : 0
15.03.2025
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Словацко
2 : 1
08.03.2025
Динамо
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Карвина
2 : 0
02.03.2025
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Словацко
0 : 0
15.02.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Яблонец
4 : 2
09.02.2025
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Словацко
0 : 2
02.02.2025
Спарта
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Баник
3 : 1
14.12.2024
Словацко
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Словацко
1 : 1
07.12.2024
Пардубице
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Дукла
1 : 2
04.12.2024
Словацко
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Богемианс 1905
3 : 3
30.11.2024
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
2 : 1
27.11.2024
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Словацко
1 : 1
23.11.2024
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Словацко
1 : 0
03.11.2024
Виктория
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Словацко
0 : 2
20.10.2024
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
0 : 2
05.10.2024
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
2 : 1
28.09.2024
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
3 : 0
21.09.2024
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 0
31.08.2024
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Спарта
2 : 2
24.08.2024
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Словацко
1 : 0
18.08.2024
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Пардубице
0 : 1
11.08.2024
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Словацко
0 : 0
03.08.2024
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Млада Болеслав
3 : 0
28.07.2024
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Словацко
0 : 0
21.07.2024
Славия
Был в запасе
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