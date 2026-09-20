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Чехия. Шанс Лига
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Теплице
Матей Пулькраб
Статистика
€ 250 тыс
Матей Пулькраб - статистика
Теплице
23 мая 1997 (29)
#10 | Нападающий
185 см
Чехия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
0 : 2
20.09.2026
Теплице
1' - 56'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Теплице
0 : 2
13.09.2026
Славия
1' - 56'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Фастав
1 : 3
06.09.2026
Теплице
1' - 24'
15'
24'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
2 : 0
30.08.2026
Яблонец
1' - 89'
88, 88'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
2 : 0
30.08.2026
Яблонец
1' - 89'
88, 88'
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
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Чехия. Синот Лига 2019/2020
Лига Европы 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Теплице
9
3
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
0 : 2
20.09.2026
Теплице
1' - 56'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Теплице
0 : 2
13.09.2026
Славия
1' - 56'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Фастав
1 : 3
06.09.2026
Теплице
1' - 24'
15'
24'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
2 : 0
30.08.2026
Яблонец
1' - 89'
88, 88'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
2 : 0
30.08.2026
Яблонец
1' - 89'
88, 88'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Теплице
0 : 2
23.08.2026
Зброевка
1' - 59'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Теплице
0 : 2
23.08.2026
Зброевка
1' - 59'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Спарта
4 : 1
15.08.2026
Теплице
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Теплице
5 : 5
08.08.2026
Виктория
1' - 67'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Слован
0 : 1
01.08.2026
Теплице
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Теплице
3 : 1
25.07.2026
Богемианс 1905
1' - 88'
20, 55'
88'
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