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Чехия. Шанс Лига
Команды
Фастав
Ян Калабишка
Статистика
€ 10 тыс
Ян Калабишка - статистика
Фастав
22 декабря 1986 (39)
#91 | Защитник
188 см
Чехия
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Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фастав
21
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Фастав
1 : 0
23.05.2026
Словацко
81' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Баник
2 : 0
16.05.2026
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Фастав
2 : 4
12.05.2026
Теплице
82' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Млада Болеслав
1 : 1
09.05.2026
Фастав
84' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Фастав
2 : 1
02.05.2026
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Пардубице
3 : 1
25.04.2026
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Фастав
3 : 2
18.04.2026
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Богемианс 1905
2 : 1
11.04.2026
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Фастав
0 : 3
04.04.2026
Яблонец
69' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Фастав
1 : 3
14.03.2026
Славия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Баник
6 : 2
08.03.2026
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Фастав
3 : 0
01.03.2026
Виктория
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Градец-Кралове
0 : 0
21.02.2026
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Дукла
0 : 0
14.02.2026
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Фастав
0 : 3
08.02.2026
Спарта
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Слован
2 : 0
01.02.2026
Фастав
45' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Фастав
5 : 0
14.12.2025
Сигма
72' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Млада Болеслав
3 : 1
06.12.2025
Фастав
83' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Фастав
1 : 3
29.11.2025
Карвина
63' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Словацко
2 : 0
23.11.2025
Фастав
1' - 68'
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Фастав
0 : 1
08.11.2025
Богемианс 1905
70' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
1 : 3
01.11.2025
Фастав
74' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Фастав
2 : 2
25.10.2025
Пардубице
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Фастав
1 : 1
05.10.2025
Баник
1' - 85'
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
0 : 1
28.09.2025
Фастав
1' - 83'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Фастав
1 : 2
20.09.2025
Градец-Кралове
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Фастав
1 : 1
13.09.2025
Дукла
72' - 90'
73'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Фастав
1 : 0
23.08.2025
Слован
1' - 77'
42'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Сигма
1 : 0
16.08.2025
Фастав
58' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Фастав
3 : 2
09.08.2025
Млада Болеслав
68' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Карвина
0 : 1
02.08.2025
Фастав
74' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Фастав
1 : 1
26.07.2025
Словацко
1' - 56'
32'
47'
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