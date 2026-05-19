Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 1/2 финала
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Австрия. Бундеслига, 27 тур
Австрия. Бундеслига, 26 тур
Австрия. Бундеслига, 25 тур
Австрия. Бундеслига, 24 тур
Австрия. Бундеслига, 23 тур
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Австрия. Бундеслига, 1 тур