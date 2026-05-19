Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 600 тыс

Доминик Баумгартнер - статистика

Вольфсберг
20 июля 1996 (30)
#22 | Защитник
187 см
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вольфсберг
26
2
1
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 1/2 финала
Рид
2 : 1
19.05.2026
Вольфсберг
1' - 85'
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Вольфсберг
2 : 0
16.05.2026
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Альтах
1 : 4
04.05.2026
Вольфсберг
1' - 46'
28'
15'
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсберг
1 : 0
25.04.2026
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Блау-Вайс
3 : 0
21.04.2026
Вольфсберг
1' - 69'
Австрия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсберг
0 : 0
18.04.2026
Блау-Вайс
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 26 тур
Вольфсберг
0 : 0
11.04.2026
Рид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 25 тур
Тироль
3 : 1
04.04.2026
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 24 тур
Вольфсберг
1 : 1
21.03.2026
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 23 тур
Грацер
2 : 0
14.03.2026
Вольфсберг
1' - 90'
56'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
ЛАСК
3 : 1
08.03.2026
Вольфсберг
1' - 90'
42'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Вольфсберг
2 : 2
01.03.2026
Штурм
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Рапид
2 : 0
21.02.2026
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Блау-Вайс
2 : 1
15.02.2026
Вольфсберг
1' - 90'
82'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсберг
2 : 2
08.02.2026
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Рид
1 : 0
29.11.2025
Вольфсберг
1' - 89'
88'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Альтах
3 : 1
22.11.2025
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
08.11.2025
Хартберг
1' - 80'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Вольфсберг
0 : 0
02.11.2025
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Штурм
1 : 3
26.10.2025
Вольфсберг
1' - 75'
17'
75'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсберг
1 : 2
18.10.2025
Рид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсберг
1 : 0
27.09.2025
ЛАСК
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Хартберг
2 : 2
20.09.2025
Вольфсберг
1' - 76'
13'
11'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсберг
3 : 1
13.09.2025
Зальцбург
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Тироль
1 : 1
31.08.2025
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсберг
1 : 2
24.08.2025
Рапид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Вольфсберг
3 : 0
17.08.2025
Блау-Вайс
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Аустрия
0 : 2
10.08.2025
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсберг
0 : 2
02.08.2025
Альтах
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
«Сити» признали виновным в нарушении финансовых правил АПЛ
17:35
Альба может вернуться в «Ростов»
17:22
Тренер «Зенита» заявил о влиянии судейства на поражение от ЦСКА
17:09
2
ФотоЭкс-игрок РПЛ, задержанный за наркотики, остался без клуба
16:58
Аршавин оценил запросы Головина по зарплате в «Зените»
16:49
Роберто Карлос: «Я потерял 99 процентов всего, что заработал в футболе»
16:38
1
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило решение по Кузяеву
16:15
2
Экс-игрока двух клубов РПЛ задержали с наркотиками
15:58
3
Фото«Локомотив» уволил спортивного директора
15:41
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+