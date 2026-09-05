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Бундеслига 2026/2027
Команды
Хоффенхайм
Бернардо
Статистика
€ 5,50 млн
Бернардо - статистика
Хоффенхайм
14 мая 1995 (31), Сан-Паулу
#13 | Защитник
186 см
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
2 : 3
05.09.2026
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
3 : 2
29.08.2026
Хоффенхайм
1' - 53'
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И
Г
П
Ж
К
Хоффенхайм
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
2 : 3
05.09.2026
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
3 : 2
29.08.2026
Хоффенхайм
1' - 53'
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