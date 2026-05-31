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Вторая Лига Б группа 2
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Муром
Никита Сергеев
Статистика
Никита Сергеев - статистика
Муром
17 октября 1999 (26), Рузаевка
#17 | Нападающий
176 см
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Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2026
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2025
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Россия. Молодежное первенство 2016/2017
Россия. Молодежное первенство 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Муром
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Муром
3 : 0
31.05.2026
Звезда
1' - 21'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Торпедо Вл
1 : 0
23.05.2026
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Динамо Вг
0 : 1
10.05.2026
Муром
Был в запасе
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