Михалис Маниас - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Михалис
|Фамилия
|Маниас
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Родос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Михалис
|Фамилия
|Маниас
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Родос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астерас
|2
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2018
|1' -49'
|Астерас (Триполис)
|1:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|42' 49'
|26.07.2018
|1' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|3:2
|Астерас (Триполис)