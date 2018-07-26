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    Михалис Маниас - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Михалис
    Фамилия Маниас
    Команда Вестерло
    Состав Основной
    Родной город Родос
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 февраля 1990 (33 года)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астерас 2 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2018 1' -49' Астерас (Триполис) 1:1 Хиберниан (Эдинбург)
    42' 49'
    26.07.2018 1' -90' Хиберниан (Эдинбург) 3:2 Астерас (Триполис)
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