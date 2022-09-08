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    Манолис Сиопис - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Манолис
    Фамилия Сиопис
    Команда Трабзонспор
    Состав Основной
    Родной город Афины
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 мая 1994 (28 лет)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 5,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 77' Трабзонспор 4:1 Адана Демирспор Турция. Суперлига, 25 тур
    04.03.2023 1' - 61' Трабзонспор 1:2 Умраниеспор Турция. Суперлига, 24 тур
    23.02.2023 1' - 60' Базель 2:0 Трабзонспор Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 1' - 85' Трабзонспор 1:0 Базель Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    38'
    Статистика по турнирам
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