Манолис Сиопис - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Манолис
|Фамилия
|Сиопис
|Команда
|Трабзонспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Афины
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 5,50
млн
|Имя
|Манолис
|Фамилия
|Сиопис
|Команда
|Трабзонспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Афины
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 77'
|Трабзонспор
|4:1
|Адана Демирспор
|Турция. Суперлига, 25 тур
|04.03.2023
|1' - 61'
|Трабзонспор
|1:2
|Умраниеспор
|Турция. Суперлига, 24 тур
|23.02.2023
|1' - 60'
|Базель
|2:0
|Трабзонспор
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|1' - 85'
|Трабзонспор
|1:0
|Базель
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|38'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Трабзонспор
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|1:0
|Ференцварош (Будапешт)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Црвена Звезда (Белград)
|2:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|13.10.2022
|58' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|4:0
|Монако (Монако)
|67'
|06.10.2022
|1' -73'
|Монако (Монако)
|3:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|15.09.2022
|1' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|2:1
|Црвена Звезда (Белград)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Ференцварош (Будапешт)
|3:2
|Трабзонспор (Трабзон)