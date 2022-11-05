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    Карим Онисиво - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Карим
    Фамилия Онисиво
    Команда Майнц
    Состав Основной
    Родной город Вена
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 марта 1992 (30 лет)
    Рост 188
    Вес 76
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 58' - 90' Герта 1:1 Майнц Германия. Бундеслига, 24 тур
    19.02.2023 1' - 90' Байер 2:3 Майнц Германия. Бундеслига, 21 тур
    11.02.2023 1' - 90' Майнц 3:1 Аугсбург Германия. Бундеслига, 20 тур
    24'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Майнц 22 8 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2023 58' -90' Герта (Берлин) 1:1 Майнц (Майнц)
    19.02.2023 1' -90' Байер (Леверкузен) 2:3 Майнц (Майнц)
    11.02.2023 1' -90' Майнц (Майнц) 3:1 Аугсбург (Аугсбург)
    24'
    04.02.2023 1' -90' Унион (Берлин) 2:1 Майнц (Майнц)
    28.01.2023 1' -90' Майнц (Майнц) 5:2 Бохум (Бохум)
    28' 57' 88'
    25.01.2023 1' -80' Майнц (Майнц) 1:2 Боруссия (Дортмунд)
    21.01.2023 1' -90' Штутгарт (Штутгарт) 1:1 Майнц (Майнц)
    13.11.2022 1' -84' Майнц (Майнц) 1:1 Айнтрахт (Франкфурт)
    40'
    09.11.2022 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:0 Майнц (Майнц)
    05.11.2022 1' -90' Майнц (Майнц) 0:3 Вольфсбург (Вольфсбург)
    29.10.2022 1' -76' Бавария (Мюнхен) 6:2 Майнц (Майнц)
    21.10.2022 1' -90' Майнц (Майнц) 5:0 Кельн (Кельн)
    83'
    15.10.2022 1' -90' Вердер (Бремен) 0:2 Майнц (Майнц)
    08.10.2022 1' -90' Майнц (Майнц) 1:1 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    01.10.2022 1' -90' Фрайбург (Фрайбург) 2:1 Майнц (Майнц)
    16.09.2022 1' -90' Майнц (Майнц) 1:1 Герта (Берлин)
    74'
    10.09.2022 1' -90' Хоффенхайм (Зинсхайм) 4:1 Майнц (Майнц)
    85'
    04.09.2022 1' -81' Боруссия (Менхенгладбах) 0:1 Майнц (Майнц)
    27.08.2022 1' -90' Майнц (Майнц) 0:3 Байер (Леверкузен)
    20.08.2022 1' -88' Аугсбург (Аугсбург) 1:2 Майнц (Майнц)
    31'
    14.08.2022 1' -85' Майнц (Майнц) 0:0 Унион (Берлин)
    5'
    06.08.2022 1' -85' Бохум (Бохум) 1:2 Майнц (Майнц)
    26' 77'
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