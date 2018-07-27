Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Имран Альсултанов - статистика

    #38 | Защитник
    Имя Имран
    Отчество Асхабович
    Фамилия Альсултанов
    Команда Ахмат
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 января 1999 (24 года)
    Рост 180
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ахмат (мол) 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.07.2018 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:3 Ахмат (мол) (Грозный)
    90'
    • Читайте нас: 
    11