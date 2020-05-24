Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Максим Третьяков - статистика

Оболонь
6 марта 1996 (30)
#75 | Полузащитник
175 см | 66 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оболонь
11
1
0
0
0
Колос
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Оболонь
0 : 1
24.05.2026
ЛНЗ
1' - 84'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Шахтер
3 : 1
13.05.2026
Оболонь
1' - 80'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Оболонь
2 : 2
09.05.2026
Эпицентр
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Оболонь
1 : 1
03.05.2026
Кудровка
1' - 86'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Полесье
3 : 1
26.04.2026
Оболонь
78' - 90'
89'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Оболонь
1 : 1
17.04.2026
Полтава
1' - 85'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Верес
2 : 0
11.04.2026
Оболонь
1' - 77'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Оболонь
3 : 3
05.04.2026
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Карпаты
4 : 0
22.03.2026
Оболонь
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Динамо К
2 : 1
13.03.2026
Оболонь
59' - 90'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Оболонь
1 : 0
01.03.2026
Рух
66' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Кривбасс
1 : 1
13.12.2025
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Колос
0 : 0
06.12.2025
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2025
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
22.11.2025
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полтава
2 : 2
26.10.2025
Колос
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
ЛНЗ
1 : 0
19.10.2025
Колос
63' - 90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
0 : 2
03.10.2025
Рух
1' - 60'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Харьков
1 : 0
28.09.2025
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Колос
0 : 0
20.09.2025
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Заря
1 : 3
14.09.2025
Колос
63' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Колос
1 : 0
30.08.2025
Эпицентр
79' - 90'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос
1 : 1
16.08.2025
Карпаты
63' - 90'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Полесье
0 : 1
10.08.2025
Колос
75' - 90'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Колос
2 : 1
01.08.2025
Кривбасс
76' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
Экс-сотрудник «Спартака» и «Динамо» на следующей неделе начнет работу в «Локомотиве»
13:35
Аршавин ждал провала «Краснодара»
13:26
1
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
13:14
6
Хави прокомментировал свой дебют в сборной Нидерландов
12:23
Орлов перечислил поводы для беспокойства в «Спартаке»
12:09
12
Стало известно решение Дзюбы по предложениям клубов Медиалиги
11:58
В «Факеле» определились с будущим Василенко
11:47
Клопп прокомментировал свой дебют в сборной Германии
11:39
«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
11:28
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+