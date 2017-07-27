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    Владислав Хомутов - статистика

    #45 | Полузащитник
    Имя Владислав
    Фамилия Хомутов
    Команда Олимпик
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 июня 1998 (24 года)
    Рост 183
    Вес 72
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпик 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.08.2017 1' -90' ПАОК (Салоники) 2:0 Олимпик (Донецк)
    27.07.2017 1' -90' Олимпик (Донецк) 1:1 ПАОК (Салоники)
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