Владислав Хомутов - статистика
#45 | Полузащитник
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Хомутов
|Команда
|Олимпик
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 июня 1998 (24 года)
|Рост
|183
|Вес
|72
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Хомутов
|Команда
|Олимпик
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 июня 1998 (24 года)
|Рост
|183
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпик
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2017
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|Олимпик (Донецк)
|27.07.2017
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|1:1
|ПАОК (Салоники)