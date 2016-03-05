Силвио - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Жуниор
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 мая 1994 (28 лет)
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Жуниор
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 мая 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|78' -90'
|Сталь (Каменское)
|0:1
|Черноморец (Одесса)
|07.05.2016
|88' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Металлист (Харьков)
|05.03.2016
|86' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Карпаты (Львов)