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    Силвио - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Жуниор
    Фамилия Родригес
    Команда Черноморец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 мая 1994 (28 лет)
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2016 78' -90' Сталь (Каменское) 0:1 Черноморец (Одесса)
    07.05.2016 88' -90' Черноморец (Одесса) 0:1 Металлист (Харьков)
    05.03.2016 86' -90' Черноморец (Одесса) 0:0 Карпаты (Львов)
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