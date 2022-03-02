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    Горан Чаушич - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Горан
    Фамилия Чаушич
    Состав Без клуба
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 мая 1992 (30 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.03.2022 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:0 Арсенал (Тула)
    81'
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