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Зеки Йилдырым
Трансферы
Зеки Йилдырым - трансферы
Завершил карьеру
15 января 1991 (35), Анталья
#7 | Полузащитник
180 см
Турция
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
02.09.19 / 21.01.21
Антальяспор
Карагюмрюк
Свободный агент
31.08.10 / 20.05.11
Антальяспор
Аланьяспор
Аренда
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