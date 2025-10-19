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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Газиантеп
Баду Ндиайе
Статистика
€ 300 тыс
Баду Ндиайе - статистика
Газиантеп
27 октября 1990 (35), Дакар
#5 | Полузащитник
180 см
Сенегал
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Газиантеп
4
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
3 : 2
19.10.2025
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Карагюмрюк
0 : 2
05.10.2025
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Газиантеп
2 : 2
27.09.2025
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Трабзонспор
1 : 1
20.09.2025
Газиантеп
1' - 67'
15'
Турция. Суперлига, 5 тур
Газиантеп
2 : 0
14.09.2025
Коджаэлиспор
46' - 90'
75'
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
2 : 3
30.08.2025
Газиантеп
77' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Газиантеп
0 : 3
08.08.2025
Галатасарай
46' - 90'
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