Альваро Техеро - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Техеро
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Техеро
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эйбар
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.10.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:2
|Эйбар (Эйбар)
|30.09.2020
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|0:1
|Эльче (Эльче)
|10'
|27.09.2020
|71' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|19.09.2020
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)
|12.09.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Сельта (Виго)