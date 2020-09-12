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    Альваро Техеро - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Альваро
    Фамилия Техеро
    Команда Эйбар
    Состав Основной
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 июля 1996 (26 лет)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эйбар 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.10.2020 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:2 Эйбар (Эйбар)
    30.09.2020 1' -90' Эйбар (Эйбар) 0:1 Эльче (Эльче)
    10'
    27.09.2020 71' -90' Эйбар (Эйбар) 1:2 Атлетик (Бильбао)
    19.09.2020 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    12.09.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:0 Сельта (Виго)
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