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Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Галатасарай
Абдулкерим Бартакжи
Статистика
€ 6,50 млн
Абдулкерим Бартакжи - статистика
Галатасарай
7 сентября 1994 (32), Конья
#42 | Защитник
190 см
Турция
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Трабзонспор
4 : 0
19.09.2026
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
1 : 0
13.09.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
71'
72'
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
3 : 1
09.09.2026
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
04.09.2026
Галатасарай
46' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
3 : 2
29.08.2026
Гезтепе
1' - 46'
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Лига Европы 2016/2017
Турция. Суперлига 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Турция
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Венесуэла
1 : 2
07.06.2026
Турция
1' - 46'
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