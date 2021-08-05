Андерсон Коррейя - статистика
#7 | Защитник
|Имя
|Андерсон
|Фамилия
|Коррейя
|Команда
|Анортосис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 мая 1991 (31 год)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Андерсон
|Фамилия
|Коррейя
|Команда
|Анортосис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 мая 1991 (31 год)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анортосис
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2021
|1' -89'
|Анортосис (Ларнака)
|2:1
|Рапид (Вена)
|05.08.2021
|1' -89'
|Рапид (Вена)
|3:0
|Анортосис (Ларнака)