Аподи - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Алвес
|Фамилия
|Де Соуза
|Команда
|Спорт Ресифи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аподи
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Алвес
|Фамилия
|Де Соуза
|Команда
|Спорт Ресифи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аподи
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кубань (ЛФЛ)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2016
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)