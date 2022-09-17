Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Милад Мохаммади - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Милад
    Фамилия Мохаммади
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Родной город Тегеран
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 сентября 1993 (29 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 Был в запасе АЕК 1:3 Олимпиакос Греция. Суперлига, 26 тур
    08.03.2023 Был в запасе Атромитос 0:1 АЕК Греция. Суперлига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11