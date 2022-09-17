Милад Мохаммади - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Милад
|Фамилия
|Мохаммади
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тегеран
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Милад
|Фамилия
|Мохаммади
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тегеран
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|Был в запасе
|АЕК
|1:3
|Олимпиакос
|Греция. Суперлига, 26 тур
|08.03.2023
|Был в запасе
|Атромитос
|0:1
|АЕК
|Греция. Суперлига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|1:3
|Олимпиакос (Пирей)
|08.03.2023
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|0:1
|АЕК (Афины)
|13.11.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|0:0
|АЕК (Афины)
|09.11.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|3:0
|ОФИ (Ираклион)
|06.11.2022
|1' -80'
|Астерас (Триполис)
|1:1
|АЕК (Афины)
|30.10.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАОК (Салоники)
|16.10.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|1:0
|Атромитос (Перистери)
|09.10.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|0:2
|АЕК (Афины)
|03.10.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|4:1
|Ионикос (Никея)
|17.09.2022
|64' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|АЕК (Афины)
|11.09.2022
|58' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:1
|АЕК (Афины)
|04.09.2022
|82' -90'
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|27.08.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|0:1
|Волос (Волос)
|20.08.2022
|89' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|АЕК (Афины)