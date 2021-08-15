Хон Баутиста - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Хон
|Фамилия
|Баутиста
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Хон
|Фамилия
|Баутиста
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Сосьедад
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.08.2021
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|15.08.2021
|46' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)