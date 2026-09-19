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Испания. Сегунда
Команды
Эйбар
Хон Баутиста
Статистика
€ 1,50 млн
Хон Баутиста - статистика
Эйбар
3 июля 1995 (31)
#9 | Нападающий
178 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 2
19.09.2026
Эйбар
1' - 59'
52'
Испания. Сегунда, 4 тур
Эйбар
3 : 0
06.09.2026
Гранада
1' - 70'
8'
Испания. Сегунда, 3 тур
ФК Андорра
0 : 1
30.08.2026
Эйбар
68' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
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Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйбар
5
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 2
19.09.2026
Эйбар
1' - 59'
52'
Испания. Сегунда, 4 тур
Эйбар
3 : 0
06.09.2026
Гранада
1' - 70'
8'
Испания. Сегунда, 3 тур
ФК Андорра
0 : 1
30.08.2026
Эйбар
68' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Эйбар
1 : 0
23.08.2026
Вальядолид
1' - 66'
Испания. Сегунда, 1 тур
Эйбар
1 : 3
16.08.2026
Тенерифе
1' - 90'
35'
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