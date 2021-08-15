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    Хон Баутиста - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Хон
    Фамилия Баутиста
    Команда Эйбар
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 июля 1995 (27 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал Сосьедад 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.08.2021 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Райо Вальекано (Мадрид)
    15.08.2021 46' -90' Барселона (Барселона) 4:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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