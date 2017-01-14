Тони Силва - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Тони
|Фамилия
|Силва
|Команда
|Аксу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Биссау
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Тони
|Фамилия
|Силва
|Команда
|Аксу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Биссау
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гвинея-Бисау
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.01.2017
|1' -90'
|Гвинея-Бисау
|0:2
|Буркина-Фасо
|18.01.2017
|1' -66'
|Камерун
|2:1
|Гвинея-Бисау
|14.01.2017
|1' -90'
|Габон
|1:1
|Гвинея-Бисау