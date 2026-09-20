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Петтер Странд - статистика

Волеренга
24 августа 1994 (32)
#24 | Полузащитник
175 см | 67 кг
Норвегия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Волеренга
1 : 1
20.09.2026
Фредрикстад
55' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Лиллестрем
2 : 0
12.09.2026
Волеренга
71' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
06.09.2026
Волеренга
64' - 90'
84'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Волеренга
3 : 4
30.08.2026
Мольде
55' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волеренга
21
2
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Волеренга
1 : 1
20.09.2026
Фредрикстад
55' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Лиллестрем
2 : 0
12.09.2026
Волеренга
71' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
06.09.2026
Волеренга
64' - 90'
84'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Волеренга
3 : 4
30.08.2026
Мольде
55' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Олесунн
5 : 5
16.08.2026
Волеренга
1' - 85'
63'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Волеренга
1 : 2
08.08.2026
Буде-Глимт
15' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Волеренга
0 : 3
31.07.2026
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Бранн
2 : 3
26.07.2026
Волеренга
67' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Волеренга
6 : 1
16.07.2026
Олесунн
58' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Тромсе
4 : 0
11.07.2026
Волеренга
1' - 72'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Волеренга
3 : 1
29.05.2026
Кристиансунд
59' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Старт
2 : 0
25.05.2026
Волеренга
75' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Волеренга
3 : 2
16.05.2026
Сарпсборг 08
83' - 90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
ХамКам
1 : 0
08.05.2026
Волеренга
65' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Волеренга
2 : 2
03.05.2026
КФУМ-Камератене
85' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Мольде
5 : 1
26.04.2026
Волеренга
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Волеренга
0 : 2
19.04.2026
Лиллестрем
90' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Фредрикстад
1 : 1
12.04.2026
Волеренга
68' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Волеренга
0 : 1
06.04.2026
Викинг
73' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Русенборг
0 : 2
22.03.2026
Волеренга
60' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Волеренга
1 : 0
15.03.2026
Сандефьорд
64' - 90'
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