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    Седрик Иттен - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Седрик
    Фамилия Иттен
    Команда Янг Бойз
    Состав Основной
    Родной город Базель
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 декабря 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 64' Янг Бойз 4:0 Сьон Швейцария. Суперлига, 24 тур
    38'
    04.03.2023 69' - 90' Винтертур 1:1 Янг Бойз Швейцария. Суперлига, 23 тур
    25.02.2023 1' - 90' Цюрих 2:2 Янг Бойз Швейцария. Суперлига, 22 тур
    18.02.2023 1' - 70' Янг Бойз 1:1 Лугано Швейцария. Суперлига, 21 тур
    12.02.2023 1' - 70' Янг Бойз 5:1 Санкт-Галлен Швейцария. Суперлига, 20 тур
    12' 53'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Янг Бойз 4 0 4 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -113' Андерлехт (Брюссель) 0:1
    (3:1)п    		 Янг Бойз (Берн)
    26'
    18.08.2022 1' -90' Янг Бойз (Берн) 0:1 Андерлехт (Брюссель)
    11.08.2022 1' -90' Янг Бойз (Берн) 3:0 КуПС (Купио)
    3' 35' 57'
    04.08.2022 Был в запасе КуПС (Купио) 0:2 Янг Бойз (Берн)
    28.07.2022 66' -90' Янг Бойз (Берн) 3:0 Лиепая (Лиепая)
    21.07.2022 Был в запасе Лиепая (Лиепая) 0:1 Янг Бойз (Берн)
    90'
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