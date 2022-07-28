Седрик Иттен - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Седрик
|Фамилия
|Иттен
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Базель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 декабря 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Седрик
|Фамилия
|Иттен
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Базель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 декабря 1996 (26 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 64'
|Янг Бойз
|4:0
|Сьон
|Швейцария. Суперлига, 24 тур
|38'
|04.03.2023
|69' - 90'
|Винтертур
|1:1
|Янг Бойз
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Цюрих
|2:2
|Янг Бойз
|Швейцария. Суперлига, 22 тур
|18.02.2023
|1' - 70'
|Янг Бойз
|1:1
|Лугано
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|12.02.2023
|1' - 70'
|Янг Бойз
|5:1
|Санкт-Галлен
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|12' 53'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Янг Бойз
|4
|0
|4
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -113'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
(3:1)п
|Янг Бойз (Берн)
|26'
|18.08.2022
|1' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|11.08.2022
|1' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|КуПС (Купио)
|3' 35' 57'
|04.08.2022
|Был в запасе
|КуПС (Купио)
|0:2
|Янг Бойз (Берн)
|28.07.2022
|66' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|Лиепая (Лиепая)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Лиепая (Лиепая)
|0:1
|Янг Бойз (Берн)
|90'