|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сассуоло
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|82' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:3
|Милан (Милан)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:3
|Сассуоло (Сассуоло)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|6:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|25.04.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Ювентус (Турин)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|1:4
|Сассуоло (Сассуоло)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|20.02.2022
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|0:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Рома (Рим)
|06.02.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|4:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|23.01.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|16.01.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:4
|Верона (Верона)
|09.01.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:5
|Сассуоло (Сассуоло)
|06.01.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Дженоа (Генуя)
|22.12.2021
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:3
|Болонья (Болонья)
|19.12.2021
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|12.12.2021
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Лацио (Рим)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|01.12.2021
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Наполи (Неаполь)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:3
|Сассуоло (Сассуоло)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Кальяри (Кальяри)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Эмполи (Эмполи)
|27.10.2021
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|23.10.2021
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:1
|Венеция (Венеция)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|29.08.2021
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Сампдория (Генуя)