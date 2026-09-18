Был в запасе

Италия. Серия А, 2 тур

Был в запасе

Италия. Серия А, 3 тур

Был в запасе

Италия. Серия А, 5 тур

Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Серия А 2021/2022