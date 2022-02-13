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    Джакомо Саталино - статистика

    #24 | Вратарь
    Имя Джакомо
    Фамилия Саталино
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 25 мая 1999 (23 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сассуоло 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 82' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:3 Милан (Милан)
    15.05.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:3 Сассуоло (Сассуоло)
    07.05.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Удинезе (Удине)
    30.04.2022 Был в запасе Наполи (Неаполь) 6:1 Сассуоло (Сассуоло)
    25.04.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Ювентус (Турин)
    16.04.2022 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    06.03.2022 Был в запасе Венеция (Венеция) 1:4 Сассуоло (Сассуоло)
    26.02.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    20.02.2022 Был в запасе Интер (Милан) 0:2 Сассуоло (Сассуоло)
    13.02.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Рома (Рим)
    06.02.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 4:0 Сассуоло (Сассуоло)
    23.01.2022 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    16.01.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:4 Верона (Верона)
    09.01.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:5 Сассуоло (Сассуоло)
    06.01.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Дженоа (Генуя)
    22.12.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:3 Болонья (Болонья)
    19.12.2021 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    12.12.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Лацио (Рим)
    05.12.2021 Был в запасе Специя (Ла Специя) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    01.12.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Наполи (Неаполь)
    28.11.2021 Был в запасе Милан (Милан) 1:3 Сассуоло (Сассуоло)
    21.11.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Кальяри (Кальяри)
    07.11.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:2 Сассуоло (Сассуоло)
    31.10.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Эмполи (Эмполи)
    27.10.2021 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:2 Сассуоло (Сассуоло)
    23.10.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 3:1 Венеция (Венеция)
    17.10.2021 Был в запасе Дженоа (Генуя) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    29.08.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Сампдория (Генуя)
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