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    Жоржиньо - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Жорже
    Фамилия Интима
    Команда Лудогорец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 сентября 1995 (27 лет)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Андерлехт 3:1
    (3:0)п         		Лудогорец Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Лудогорец 1:0 Андерлехт Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лудогорец 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 100' -124' Жальгирис (Вильнюс) 3:3 Лудогорец (Разград)
    18.08.2022 79' -90' Лудогорец (Разград) 1:0 Жальгирис (Вильнюс)
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