Жоржиньо - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Жорже
|Фамилия
|Интима
|Команда
|Лудогорец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Жорже
|Фамилия
|Интима
|Команда
|Лудогорец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|Был в запасе
|Андерлехт
|
3:1
(3:0)п
|Лудогорец
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Лудогорец
|1:0
|Андерлехт
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лудогорец
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|100' -124'
|Жальгирис (Вильнюс)
|3:3
|Лудогорец (Разград)
|18.08.2022
|79' -90'
|Лудогорец (Разград)
|1:0
|Жальгирис (Вильнюс)