Албиан Айети - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Албиан
|Фамилия
|Айети
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Базель
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Албиан
|Фамилия
|Айети
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Базель
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Штурм
|10
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2023
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|1:0
|Рапид (Вена)
|13.11.2022
|1' -59'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Штурм (Грац)
|06.11.2022
|71' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:1
|Штурм (Грац)
|78'
|30.10.2022
|1' -74'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Рид (Рид)
|22.10.2022
|60' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:0
|Штурм (Грац)
|16.10.2022
|1' -67'
|Штурм (Грац)
|3:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|55'
|09.10.2022
|81' -90'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)
|02.10.2022
|1' -74'
|Аустрия (Вена)
|0:3
|Штурм (Грац)
|14'
|11.09.2022
|1' -46'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:2
|Штурм (Грац)
|03.09.2022
|70' -90'
|Штурм (Грац)
|0:0
|Хартберг (Хартберг)