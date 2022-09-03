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    Албиан Айети - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Албиан
    Фамилия Айети
    Команда Селтик
    Состав Основной
    Родной город Базель
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
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