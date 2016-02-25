Джо Райли - статистика
#49 | Полузащитник
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Райли
|Команда
|Манчестер Юнайтед
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Блэкпул
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 декабря 1996 (26 лет)
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Райли
|Команда
|Манчестер Юнайтед
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Блэкпул
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 декабря 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.03.2016
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|25.02.2016
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|5:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)