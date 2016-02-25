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    Джо Райли - статистика

    #49 | Полузащитник
    Имя Джо
    Фамилия Райли
    Команда Манчестер Юнайтед
    Состав Молодежный
    Родной город Блэкпул
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 декабря 1996 (26 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Манчестер Юнайтед 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.03.2016 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 2:0 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    25.02.2016 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 5:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
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